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Bilecik Söğüt'te polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli tutuklandı

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Bilecik Söğüt'te polis taklidiyle 6 bilezik ve 8 bin TL alan şüpheli tutuklandı
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Bilecik Söğüt'te polis taklidi yapan şüpheli, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek bir kişiyi 6 bilezik, altınlar ve 8 bin TL ile dolandırdı. Şüpheli, Bursa'da yakalanıp Söğüt'e getirildi; üzerinde 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL bulunurken tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, 'Adınıza kredi çekildi' diyerek kandırdığı kişiyi 6 bilezik, altınlar ve 8 bin TL nakit para alarak dolandırdı.

Edinilen bilgilere göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, müştekiye 'Adınıza kredi çekildi, operasyon yapılıyor' diyerek güven sağladı. Şüpheli, vatandaştan 6 bilezik, 1 yarım altın, 6 çeyrek altın ve 8 bin TL nakit para aldı. Olayın ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli B.Y., Bursa'da yakalandı ve Söğüt'e getirildi. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 5 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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