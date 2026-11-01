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Muğla Marmaris'te sağanak sonrası Selimiye'de 2 araç mahsur kaldı

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Muğla Marmaris'te sağanak sonrası Selimiye'de 2 araç mahsur kaldı
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Marmaris'te sağanak sonrası Selimiye'de iki araç mahsur kaldı, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te yola düşen kayalar bir otomobilin lastiğini patlattı; Marmaris Kaymakamlığı kırsal mahallelerde ekiplerin devriyede olduğunu bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın ardından Selimiye'de iki araç mahsur kalırken, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te ise yola dökülen kaya parçalarının bir otomobilin lastiğini patlattığı öğrenildi.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Dün akşam Selimiye Mahallesi'nde yağmur sularıyla adeta dereye dönen yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarılan araçlarda maddi hasar oluştu. Turgut Mahallesi yolunda çökme meydana gelirken, İçmeler Mahallesi'nde yola kütük düştü. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olduğu öğrenildi.

Ekipler kırsal mahallelerde devriyede

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve özellikle kırsal mahallelerde devriye gezerek kontrollerini sürdürdüğü belirtildi. Yağışın ardından yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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