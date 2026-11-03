BŞEÜ Söğüt MYO'da modüler eğitim ve yeni program hedefleri görüşüldü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulunda düzenlenen akademik kurul toplantısında, yeni eğitim programlarının açılması, modüler eğitim sistemine geçiş ve meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi konuları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulunun 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile yüksekokul akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, yüksekokulun mevcut durumu, devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Zeytin, mevcut çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefleri değerlendirdi.

"Bu toprakların taşıdığı medeniyet mirasına layık bir eğitim kurumu olmak ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek için gayret gösteriyoruz"

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Sögüt'ün tarihi ve kültürel öneminin farkındayız. Bu toprakların taşıdığı medeniyet mirasına layık bir eğitim kurumu olmak ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Türk yükseköğretiminde yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte üniversite tercihlerindeki eğilimler de değişiyor ve öğrenci kabulünde rekabet artıyor. Bu süreçte BŞEÜ'nün tanınırlığını artırmamız, iş dünyasının ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, öğrenciler tarafından tercih edilebilecek yeni programlar açmamız gerekiyor. Eğitim programlarımızı yeniden değerlendirmeli, ders içeriklerini ve sayılarını sadeleştirerek birbiriyle ilişkili dersleri birleştirmeliyiz. Modüler eğitim sistemlerine geçişin ve mikro yeterlilik programlarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim süreçlerimizi daha işlevsel ve verimli hale getirerek derslerin niteliğini ve uzmanlığı esas alan bir anlayışı benimsemeliyiz. BŞEÜ olarak elde ettiğimiz iki yıllık kurumsal akreditasyon başarısını meslek yüksekokullarımıza da taşımak amacıyla planlamalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hedeflerinin ve eğitim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı