Zemzemiye Göleti'nde Çevre Kirliliği: Balıkçılar Temizlik Seferberliği Başlattı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyü sınırlarında yer alan Zemzemiye Gölet'inın kıyısı, bilinçsizce bırakılan atıklar nedeniyle yer yer çöp yığınına döndü. Eskişehir'den balık tutmaya gittikleri göletin çevresindeki üzücü durumu görünce duyarsız kalmayan, atıkları toplayan arkadaşlar, benzer manzaraların tekrar yaşanmaması adına bölgeye daha fazla çöp konteynerleri konulması ve denetimlerin arttırılması çağrısında bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye Gölet'i, gölet kıyısına ve ağaç diplerine rastgele atılmış plastik şişeler, ambalaj atıkları ve evsel çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekiyor. Hafta sonları ve tatil günlerinde bölgeye gelerek vakit geçiren vatandaşların bıraktığı evsel atıkların sebep olduğu çevre kirliliği, Eskişehir'den gölete balık tutmaya gelen Ali Orhan ve arkadaşının dikkatini çekti. Gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade eden amatör balıkçılar, duruma sessiz kalmayarak çevreyi temizlemek için harekete geçti. Ali Orhan ve arkadaşı, getirdikleri çöp poşetleriyle çevreye saçılan atıkları tek tek toplayıp araçlarına yükleyerek çöp konteynerlerine attılar.

Doğaya bırakılan atıkların temizlenmesiyle gölet kıyısı adeta nefes alırken, çevre dostu amatör balıkçılar ve yerel halk, benzer manzaraların tekrar yaşanmaması adına bölgeye daha fazla çöp konteynerleri konulması ve denetimlerin arttırılması çağrısında bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı