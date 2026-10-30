Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Söğüt'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde 512 sporcu halk koşusuna katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde 512 sporcu halk koşusuna katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 4. Cumhuriyet Halk Koşusu'na 512 sporcu katıldı. Beş kategoride dereceye giren sporculara ödülleri, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve protokol üyelerince verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 512 sporcu Cumhuriyet coşkusu için ter döktü.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söğüt ilçesinde düzenlenen 4'üncü Cumhuriyet Halk Koşusu, 512 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Beş farklı kategoride düzenlenen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu