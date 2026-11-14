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Söğüt'te jandarma iki okulun çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk çıkmadı

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Söğüt'te jandarma iki okulun çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk çıkmadı
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Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltı ve Küre köylerindeki iki okulun çevresinde denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliği, öğrencilerin giriş çıkışları ve servis araçlarının durumunun kontrol edildiği denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyündeki Çaltı İlk ve Ortaokulu ile Küre köyündeki Küre Dursun Fakıh İlk ve Ortaokulu çevresinde denetim yapıldı.

Denetimlerde okul çevrelerindeki trafik güvenliği, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile okul servis araçlarının genel durumları kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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