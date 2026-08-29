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Söğüt'te Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Söğüt'te Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.G. (35) idaresindeki 16 BTV 185 çekici plakalı tır, Eskişehir-Söğüt kara yolu Zemzemiye köyü yakınlarında karşı şeritten gelen A.S. (55) yönetimindeki 43 PE 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.S, ambulansla Söğüt Devlet Hastanesine götürüldü.

A.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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