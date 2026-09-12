Bilecik'te 745. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Şenliklerin ikinci günü, Hükümet Konağı önünde Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen Yörüklerin karşılanmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, Yörük Türkmenlerle Söğüt'te yeniden buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Söğüt'ün ocağa dönüşün, ecdada vefanın ve köklerle yeniden buluşmanın adresi olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Yörüklük, sözünde durmaktır, paylaşmaktır, vefadır, cesarettir, kardeşliktir. Zorluk karşısında yılmamak, dara düşenin yanında olmak, vatana, bayrağa ve millete gönülden bağlı kalmaktır. Yörük çadırı da bu anlayışın asırlardır yaşayan sembolüdür. O çadırda dayanışma vardır, kanaat vardır, misafirperverlik vardır."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de 745 yıllık bir tarihi yaşatmak için bir araya gelindiğini dile getirdi.

Söğüt'ün sıradan bir toprak parçası olmadığının altını çizen Eldemir, "Burası, bir cihan devletinin mayasının çalındığı yer. Burası, Ertuğrul Gazi'nin ve onun yiğit alplerinin vatan sevdasıyla yoğurulduğu yer. Biz, bugün burada sadece geçmişi anmıyoruz. Aynı zamanda geçmişten güç alıyoruz." dedi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ise şenliklerle asırlar öncesinden bugüne uzanan medeniyet yürüyüşünün izlerinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

İlçede kurulan her Yörük çadırının geçmişten geleceğe uzanan bir tarih köprüsü olduğunu aktaran Yayabaşı, şöyle konuştu:

"Sizlerin davuluyla, zurnasıyla, atıyla, otağıyla ve gelenekleriyle Söğüt'e kattığı renk, bu toprakların ruhuna ayrı bir anlam kazandırmaktadır. Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'te yaktığı meşale yalnızca bir devletin kuruluşuna değil, adalet, merhamet ve hoşgörü üzerine kurulu büyük bir medeniyetin doğuşuna ışık tutmuştur."

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da şenliklerin 745'inci kez aynı heyecan, inanç ve birlik ruhuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Kösen'in de katılımcılara hitap ettiği açılış programı, halk oyunları gösterisi ve Yörüklerin kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüyüp türbeyi ziyaret etmeleriyle sona erdi.

Organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikler, karakucak güreşleri, cirit müsabakaları, okçuluk gösterileri ve Jandarma Genel Komutanlığı Bando Ekibi ile sanatçı Buray'ın konserleriyle devam edecek.

Kaynak: AA