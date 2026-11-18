Nebi Gül'ün yerine Erzincan Öğretmenevi müdürlüğüne Kemal Söğüt getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır müdürlük yapan Nebi Gül, sendika başkanlığı görevi nedeniyle ayrıldı; yerine Kemal Söğüt getirildi.
Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır kurumun müdürlüğünü yürüten Nebi Gül'ün görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Kemal Söğüt getirildi.
Nebi Gül, sendika başkanlığı görevi nedeniyle Erzincan Öğretmenevi Müdürlüğünden ayrıldığını bildirdi.
Görev değişikliğinin ardından Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü görevini Kemal Söğüt'ün yürüteceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı