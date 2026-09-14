Haberler

Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, 6 aranan yakalandı

Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, 6 aranan yakalandı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde 5 bin 412 kişi sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 5 bin 412 kişi sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı.

Şenlikler süresince 5 bin 412 şahıs, 3 bin 159 araç, 2 bin 867 Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ve 3 bin 243 Karagöz sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde Asal ve UYAP kapsamında aranan 6 şahıs yakalandı. Görev süresince 20 Jandarma Asayiş Timi, 10 Trafik Jandarma Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Timi, drone unsurları, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Terörle Mücadele (TEM) timlerinin yanı sıra bomba ve mayın arama köpek unsurları da görev aldı.

Şenliklerin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla toplam 13 jandarma subayı, 57 astsubay, 5 uzman jandarma ve 143 jandarma uzman çavuş görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

İptal edilen golde karar doğru mu? Yorumcuların hepsi hemfikir oldu

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Yeni uygulama dikkat çekti
18 yaşındaki motorcunun kahreden sonu! Ehliyetini 20 gün önce almıştı

18 yaşındaki gencin ölümünde kahreden detay! Henüz 20 gün önce...
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 4 maçta tek gol bile atamadılar

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 4 maçta gol bile atamadılar
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu

Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu