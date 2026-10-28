Bilecik Söğüt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Söğüt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçtaki şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ya da kullanmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araçta şüpheli hareketlerde bulunan F.Ö'nün üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA