Bilecik Söğüt'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araçta şüpheli hareketlerde bulunan F.Ö'nün üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA