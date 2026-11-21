Geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü! Sürücü aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki Miheymid Elmiheymid hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Burdur'un Çavdır ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
GERİ MANEVRA SIRASINDA ÇARPTI
Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 TDZ 54 plakalı araç, geri manevra yaptığı sırada yabancı uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN AYRILDI
Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA