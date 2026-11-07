BŞEÜ Söğüt MYO Müdürlüğünde yeni müdür Ünal'a devir teslim töreni düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal için devir teslim töreni düzenlendi. Törene BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Törende Rektör Kaplancıklı, görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'e yüksekokulun akademik ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve özverili hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal'a yeni görevinde başarılar dileyen Kaplancıklı, görev değişiminin üniversite ve Söğüt Meslek Yüksekokulu için hayırlı olmasını temenni etti.

Devir teslim töreni, görev değişiminin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı