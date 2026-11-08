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Bilecik'te jandarma, okul idarecileri ve personeline güvenlik eğitimi verdi

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Bilecik'te jandarma, okul idarecileri ve personeline güvenlik eğitimi verdi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ve Merkez ilçedeki okullarda görevli idareci ve personele bilgilendirme yaptı. Çaltı, Küre, Vezirhan ve Bayırköy'deki okullarda aile içi şiddet, çocuk koruma, okul güvenliği, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince okullarda güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından okul idarecileri ve personele aile içi şiddet, çocukların korunması, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ve Küre köyleri ile Merkez ilçeye bağlı Vezirhan ve Bayırköy beldelerindeki okullarda görevli idareci ve personele yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe ve karakol komutanlıkları ile ilgili şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda aile içi şiddetle mücadele, çocukların korunması, okul güvenliği, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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