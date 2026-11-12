Bilecik Söğüt'te 54 çiftçiye 923 bin 200 metre damlama sulama borusu desteği verildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 54 çiftçiye 923 bin metre damlama sulama borusu desteği sağlandı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen damlama sulama borusu dağıtım programına katıldı. Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından desteklenen, toplam 4 milyon 613 bin 300 TL değerindeki proje kapsamında 6 köyde kullanılmak üzere 923 bin 200 metre damlama sulama borusu, 54 çiftçiye teslim edildi.

Kaymakam Murat Yayabaşı, "Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini desteklemek ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu tür projelere önem veriyoruz. Sağlanan desteğin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı