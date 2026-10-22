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Bilecik Söğüt'te 51 çiftçiye 22 bin 500 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı

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Bilecik Söğüt'te 51 çiftçiye 22 bin 500 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2027 üretim yılı kapsamında 51 çiftçiye yüzde 50 hibeyle toplam 22 bin 500 kilo yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Tohumlarla bin 550 dekar arazide yem bitkisi ekimi hedeflenirken, ilçedeki hayvancılığın kaba yem ihtiyacına katkı amaçlanıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çiftçilere 22 bin 500 kilo tohum dağıtıldı.

Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında 51 çiftçiye, 2027 üretim yılı kapsamında toplam 22 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu yüzde 50 hibeyle dağıtıldı. Çiftçilere 4'lü karışım yem bitkisi, yem bezelyesi ve Macar fiği tohumu desteği sağlandı. Dağıtılan tohumlarla ilçede bin 550 dekar tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yapılması hedefleniyor. Proje sayesinde hayvancılığın önemli ihtiyaçlarından biri olan kaba yemin karşılanmasına katkı sunulması amaçlanıyor. Tohum desteğiyle yem bitkisi üretiminin artırılması ve ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, dağıtılan tohumların üreticilere katkı sağlamasını temenni ederek, "Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir üretim sezonu diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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