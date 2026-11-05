Bilecik Söğüt'te otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparken, meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Söğüt ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bulvar üzerinden Bilecik istikametine seyir halindeki 11 DZ 677 plakalı otomobil sürücü Mustafa K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarından aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Mustafa K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenlesin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı