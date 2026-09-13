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Mustafa Destici: Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet değil, devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı

Mustafa Destici: Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet değil, devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlaka sahip çıkmaktır" dedi. Destici, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz. Çünkü devletin kudreti ile milletin refahı birbirinden ayrı düşünülemez" diye konuştu.

(BİLECİK) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlaka sahip çıkmaktır" dedi. Destici, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz. Çünkü devletin kudreti ile milletin refahı birbirinden ayrı düşünülemez" diye konuştu.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada Söğüt'ün Türk milletinin devlet ve medeniyet kurma iradesinin tarihi göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Ertuğrul Gazi bize hazır bir devlet bırakmadı; devlet kurabilecek bir ahlak bıraktı. Bugün bize düşen, o ahlaka sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Söğüt'ün yalnızca geçmişin hatırası olmadığını vurgulayan Destici, "Bir milletin asıl gücü, sahip olduğu toprağın genişliğinde değil; uğrunda birleştiği ülkünün büyüklüğündedir" dedi. Destici, Türkiye'nin daha güçlü, adaletli, müreffeh ve tam bağımsız bir ülke haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Yörüklük; hürriyettir, mertliktir, vefadır" diyen Destici, Anadolu, Irak, Suriye, Balkanlar, Kafkasya ve Türkistan coğrafyasında yaşayan soydaşların huzuru, güvenliği ve haklarının milli bir mesele olduğunu belirtti.

"GENÇLERİMİZİ ÜMİTSİZLİĞE MAHKUM ETMEMELİYİZ"

Destici, devletin adalet, güven ve refah anlayışı üzerine kurulması gerektiğini belirterek, "Gençlerimizi ümitsizliğe, ailelerimizi yoksulluğa, çiftçimizi çaresizliğe, esnafımızı ağır borç yüküne mahküm etmemeliyiz. Çünkü devletin kudreti ile milletin refahı birbirinden ayrı düşünülemez. Büyük Birlik Partisi olarak bizim mücadelemiz; Türk milletinin birliği, Türk devletinin bağımsızlığı ve her vatandaşımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi içindir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında milli birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Destici, "Söğüt, geçmişte kalmış bir kuruluş hikayesi değil; dara düştüğünde Türk milletine yeniden yol gösterecek bir istikamet levhasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
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