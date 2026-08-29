Jandarmadan mevsimlik tarım işçilerine anlamlı ziyaret

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır alanlarında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen çalışma kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır alanlarında kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilerek uygulamanın nasıl kullanılacağı anlatıldı. Ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

Öte yandan okul dönemi öncesinde çocuklara kırtasiye seti, oyuncak, meyve suyu, giyim malzemesi ve çeşitli hediyeler verilerek çocukların yüzleri güldürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı