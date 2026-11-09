Söğüt'teki 121 yıllık Ertuğrulgazi Ortaokulu, Özal'ın kayıtlarını arşivinde tutuyor

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde??????? Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1905 yılında "Hamidiye İdadisi" adıyla yaptırılan Ertuğrulgazi Ortaokulu, köklü tarihini yaşatmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının son bölümünde, 121 yıllık geçmişe sahip Ertuğrulgazi Ortaokulunun eğitim serüveni anlatıldı.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1905 yılında yaptırılan, şimdilerde Söğüt İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet veren binada "Hamidiye İdadisi" adıyla eğitim hayatına başlayan okul, 1923'te Cumhuriyet'in ilanının ardından aynı binada "Söğüt İlk Mektebi" ismiyle 1950'ye kadar faaliyetlerine devam etti.

1950 yılında "Ertuğrulgazi İlkokulu" adını alan kurum, başka bir binada eğitimini sürdürdü. 1982'de ilçede 100. Yıl Atatürk İlkokulunun açılmasıyla kapatılan okulun öğrencileri ve eğitim araç gereçleri bu okula nakledildi.

1991-1992 eğitim öğretim yılında yeniden açılan okul, 1993 yılında inşa edilen binasına taşınarak "Ertuğrulgazi İlkokulu" adıyla eğitim faaliyetlerine devam etti. Daha sonra ortaokula dönüştürülen kurum, 121 yıllık geçmişiyle ilçenin eğitim hayatındaki yerini koruyor.

Arşiv kayıtları Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanıyor

Okul Müdürü İsmail Tılmaç, AA muhabirine, okulun arşiv kayıtlarının Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzandığını söyledi.

Bu arşivlerde kurumda 1935-1937 yılları arasında eğitim gören 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait ders kayıtlarının da bulunduğunu anlatan Tılmaç, şöyle devam etti:

"Özal, babasının ilçemizdeki Ziraat Bankası şubesindeki görevi nedeniyle okulumuzda eğitim görmüş. Arşivlerimizde Özal'ın kayıtlarına, o dönemki notlarına ve aldığı derslere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kendisi, son derece başarılı bir öğrenciymiş."

İsmail Tılmaç, Osmanlı Devleti'nin Söğüt'te kurulduğunu hatırlattı.

İlçede bundan dolayı manevi bir atmosfer bulunduğunu vurgulayan Tılmaç, "Atmosferi böylesine güçlü bir ilçede, bu kadar köklü bir okulun yer alması bizler için büyük şans. Öğrencilerimiz de bunun bilincindeler." ifadesini kullandı.

Tılmaç, okullarından bugüne kadar binlerce kişinin mezun olduğunun altını çizdi.

Kurumun pek çok kuşağın hayatına dokunduğunu belirten Tılmaç, şunları kaydetti:

"Özellikle ilçedeki orta yaş üzeri pek çok kişi buradan mezun olmuş. Bu sebeple burayı ziyaret edenler çok oluyor, öğrencilerle bir araya gelmek istiyorlar ayrıca Söğüt'te yaşayan bazı emekli öğretmenlerimiz de ziyaretimize geliyor. Bizler de onları öğrencilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz."

"Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na layık nesiller yetiştirmek"

Eğitim faaliyetlerini bu köklü tarihine yakışır şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Tılmaç, "Okulumuzda 300 öğrencimiz, 25 de öğretmenimiz var. Bizler de bu kadar köklü bir okulda görev yapmaktan şeref duyuyoruz." dedi.

Okullarında tüm teknolojik imkanlara sahip olduklarını ifade eden Tılmaç, "Öğretmen kadromuz tam ve hepsi alanlarında yetişmiş arkadaşlar. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na layık nesiller yetiştirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA