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Söğüt'te LGS'de Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Yayabaşı Tarafından Ödüllendirildi

Söğüt'te LGS'de Dereceye Giren Öğrenciler Kaymakam Yayabaşı Tarafından Ödüllendirildi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde LGS'de başarı gösteren öğrenciler, Kaymakam Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Kaymakam, öğrencileri tebrik ederek hediyeler takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

LGS'de elde ettikleri başarıyla ilçeyi gururlandıran öğrenciler, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yayabaşı, başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek kendilerini ödüllendirdik. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarının bundan sonraki döneminde de nice başarılara imza atmalarını diliyorum. Başarılarınız daim, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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