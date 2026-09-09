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745. Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi

745. Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında şenliklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda program akışı, kurumlar arası koordinasyon, güvenlik ve trafik tedbirleri ile organizasyona ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ayrıca Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirlerin Söğüt'te huzur ve güven içerisinde ağırlanması amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin Söğüt'ün tarihi ve manevi atmosferine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürülmesini istiyoruz. Şenlikler boyunca vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun da eksiksiz şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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