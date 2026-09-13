Söğüt'te bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü türbe ziyareti ile başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi yakınında 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde devlet erkanının türbe ziyareti ile başladı. Söğüt'e ilk gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Destici ve beraberindeki kalabalık heyet Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek, ardından Yörük çadırlarını gezdiler. Türbeyi ardından ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler ile birlikte ziyaret etti. Burada dua eden Muhammet Hanifi Macit türbe hakkında bilgi aldı.

Eski bakanlardan Söğüt çıkartması

Türbeyi son olarak Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaret etti. İkiliye Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.

Bakan Gürlek program sonrası ziyaret edecek

Öte yandan Söğüt'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni şenliklerin ardından ziyaret edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı