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AYM önündeki eylemde yaşamına son veren emekli polis Şekeroğlu toprağa verildi

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AYM önündeki eylemde yaşamına son veren emekli polis Şekeroğlu toprağa verildi
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Ankara'da emeklilerin AYM önündeki eyleminde yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu, Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazesine ailesinin yanı sıra YENİ Parti'den Murat Emir ve milletvekilleri katıldı.

(ANKARA ) - Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu, Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun naaşı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'ndan kızı ve damadı tarafından teslim alındı.

Ali Şekeroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ali Şekeroğlu'nun cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, bazı YENİ Parti milletvekilleri, sendika ve konfederasyon temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA
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