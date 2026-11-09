Bilecik Söğüt'te 79 yaşındaki kadın mantar yedikten sonra zehirlendi

Bilecik Söğüt'te 79 yaşındaki kadın mantar yedikten sonra zehirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde 79 yaşındaki kadın, topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sağlık durumu iyi olan kadına adli rapor düzenlendi, tedavi sonrası adli tahkikat başlatıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kadın yediği mantardan zehirlendi.
Olay, Söğüt ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Fatma A. (79), topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadına adli rapor düzenlendi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arşın'ın tedavisinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı