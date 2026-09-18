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Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası’nın ilk hafızı Hüseyin Yılmaz, Bilecik birincisi oldu

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Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası’nın ilk hafızı Hüseyin Yılmaz, Bilecik birincisi oldu
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Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası’nın ilk hafızı olan Hüseyin Yılmaz, Bilecik birincisi olduErtuğrulgazi Camii ve Darulkurrası’nda hafızlık eğitimi alan Hüseyin Yılmaz, Kur’an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Bilecik il birincisi oldu.

Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nın ilk hafızı olan Hüseyin Yılmaz, Bilecik birincisi oldu

Ertuğrulgazi Camii ve Darulkurrası'nda hafızlık eğitimi alan Hüseyin Yılmaz, Kur'an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmasında Bilecik il birincisi oldu. Yarışmada elde ettiği birincilikle Marmara Bölge Finali'ne katılmaya hak kazanan Yılmaz, başarısıyla Söğüt'ü temsil edecek. Söğüt İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, "Başta hocalarımız olmak üzere öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyor, Marmara Bölge Finali'nde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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