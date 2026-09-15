Bursa'nın fethine uzanan yol kuruluş döneminin tarihi izlerini taşıyor

Osmanlı'nın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan hükümdar, komutan, alim ve mutasavvıfların hatıralarını yaşatan türbelerin yanı sıra erken Osmanlı mimarisinin örnekleri olan cami, zaviye, hamam ve kaleler Bursa'nın fethi güzergahının tarihi dokusunu oluşturuyor.

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yıllarında Bilecik, Söğüt, Yenişehir ve İnegöl hattında şekillenen güzergahtaki tarihi yapılar, Bursa'nın fethine uzanan askeri ve siyasi sürecin izlerini bugüne taşıyor. Bölgedeki yapılar, Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş dönemine ilişkin mimari, dini ve sosyal hayatın farklı yönlerine ışık tutuyor.

Güzergahın Söğüt'teki duraklarından Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin hatırasını yaşatıyor.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açıklamasına göre 13. yüzyıl sonlarına tarihlenen türbenin ilk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar şeklinde yaptırıldığı, daha sonra 1. Mehmet Çelebi tarafından türbeye dönüştürüldüğü belirtiliyor. Türbe çevresinde Ertuğrul Gazi'nin aile üyelerinin ve kayı boyunun önemli isimlerinin mezarları da bulunuyor.

Söğüt Çayı kenarındaki Kuyulu Mescit ise Ertuğrul Gazi'nin aşiretiyle bölgeye geldiğinde ilk çadırını kurduğu yer olduğuna ilişkin rivayet ediliyor. İçindeki kuyudan dolayı bu adla bilinen mescidin, 2. Abdülhamid döneminde aynı temeller üzerine yeniden inşa edildiği aktarılıyor.

Söğüt'teki önemli eserlerden biri Hamidiye Camisi ise kuruluş döneminden çok daha sonraki bir dönemin eseri olarak öne çıkıyor. 2. Abdülhamid tarafından 1903-1905 yıllarında yaptırılan cami, son Osmanlı döneminin neoklasik mimari özelliklerini taşıyor.

Güzergahın Bilecik durağında Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı'nın kuruluş hafızasının önemli merkezlerinden birini oluşturuyor. Osman Gazi'nin kayınpederi ve dönemin önemli alimlerinden Şeyh Edebali'nin türbesi, eski Bilecik'in hakim noktalarından birinde bulunuyor. Türbenin Orhan Gazi döneminde inşa edildiği kabul ediliyor.

Türbenin hemen aşağısındaki Orhangazi Camisi de erken Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biri. Şeyh Edebali Türbesi'ne yaklaşık 50 metre mesafedeki caminin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Orhan Gazi dönemine tarihlendiriliyor. Yapının ana binadan yaklaşık 30 metre uzaklıktaki kaya üzerinde bulunan minaresi ise dikkati çekiyor.

Yenişehir ve çevresinde erken Osmanlı izleri

Osman Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılan Yenişehir, kuruluş sürecinin önemli yerleşim merkezlerinden biri oldu. İlçenin Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıları arasında Koca Sinan Paşa Külliyesi ve Postinpuş Baba Zaviyesi de bulunuyor. Koca Sinan Paşa Külliyesi, 16. yüzyılda inşa edilirken, Postinpuş Baba Zaviyesi erken Osmanlı dönemine ait yapılar arasında yer alıyor.

Güzergah üzerindeki Köprühisar ise kale kalıntılarıyla bölgenin geçmişteki savunma yapısına ilişkin izler taşıyor.

Yarhisar'da bulunan Orhan Gazi Camisi, erken Osmanlı döneminin bölgedeki izlerinden biri olarak öne çıkarken, Orhan Hamamı da tarihi yerleşim dokusunun önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki Yarhisar Şelalesi ise tarihi yapıların yanı sıra güzergahın doğal duraklarından biri olarak ziyaret ediliyor.

Güzergahın önemli duraklarından Aydoğdu Bey Türbesi, Yenişehir'in Koyunhisar bölgesinde bulunuyor. Türbe, Osmanlı'nın kuruluş yıllarındaki mücadelelerin hatırasını yaşatan mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Osman bey'in yeğeni Aydoğdu, Dimbos savaşı sırasında şehit düşmüştü.

İnegöl'deki İshak Paşa Camisi ise Osmanlı döneminin önemli dini yapılarından biri olarak güzergahın devamındaki tarihi dokuyu oluşturuyor. Caminin içinde bulunan Sakal-ı Şerif de yapının ziyaret edilen en önemli unsurları arasında bulunuyor.

Kestel'den Bursa'ya uzanan kaleler

Bursa'ya yaklaşıldıkça güzergah üzerinde bulunan kaleler, bölgenin askeri ve stratejik geçmişine ilişkin izleri ortaya çıkarıyor.

Kestel Kalesi, Bizans döneminden kalan ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde güçlü bir savunma noktası olarak kullanılan yapılardan biri. Kite Kalesi de bugünkü Ürünlü mahallesi çevresinde bulunan antik sur kalıntılarıyla bölgenin geçmişteki stratejik önemine işaret ediyor.

Bursa'nın doğusunda yer alan Balabanbey Kalesi ise doğrudan Bursa'nın kuşatılması ve fethiyle ilişkilendirilen önemli noktalardan biri. Yıldırım Belediyesi kayıtlarına göre Osman Gazi'nin Bursa kuşatması sırasında yaptırdığı ilk yapılardan biri olan kale, Balaban Bey'in kumandanlığında kentin abluka altına alınmasında kullanıldı.

Kestel'deki Geyikli Baba Türbesi de kuruluş ve fetih güzergahının manevi duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Osmanlı'nın kuruluş döneminin gazi-dervişlerinden Geyikli Baba'nın, Orhan Gazi döneminde Bursa'nın fethine katıldığına ilişkin rivayet bulunuyor. Fetihten sonra Orhan Gazi'nin kendisine bugünkü Babasultan bölgesinde zaviye kurması için yer verdiği aktarılıyor.

Bursa Hisarı'nda fetih hafızası

Güzergahın Bursa'daki bölümünü Hisar içindeki tarihi doku oluşturuyor. Bursa'nın 1326'da Osmanlı hakimiyetine geçmesinin ardından Hisar bölgesi, Osmanlı hanedanının ve yeni başkentin siyasi hafızasının önemli merkezlerinden biri haline geldi. Bursa'nın 6 Nisan 1326'da Orhan Gazi'ye teslim edilmesinin ardından şehir Osmanlı'nın başkenti oldu.

Hisar'da bulunan Üftade Hazretleri Cami ve Türbesi, Bursa'nın sonraki dönemlerde oluşan manevi mirasının önemli yapıları arasında yer alıyor. 16. yüzyılda Üftade Mehmed Muhyiddin tarafından yaptırılan cami, 1855 depreminde zarar gördükten sonra yeniden inşa edildi. Caminin karşısındaki türbede Üftade Hazretleri ile aile fertlerine ait sandukalar bulunuyor.

Şehadet Camisi de Hisar bölgesindeki tarihi yapıların başında geliyor. Bursa'nın erken Osmanlı dönemine ait yapı ve hatıralarının bulunduğu bölgedeki cami, geçmişteki Kaleiçi Orhan Cami'nin kitabe taşının da üzerinde bulunduğu yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Hisar'ın en önemli duraklarından Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Osmanlı hanedanının Bursa'daki en güçlü sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bursa'yı fethedemeden hayatını kaybeden Osman Gazi, vasiyeti üzerine fetih sonrasında Gümüşlü Kümbet olarak bilinen yapıya defnedilirken, Bursa'yı fetheden Orhan Gazi de daha sonra babasının yanına defnedildi.

Hisar'dan şehir merkezine uzanan güzergahın bir diğer önemli yapısı ise Gazi Orhan Camisi. 1339'da Orhan Bey tarafından yaptırılan cami, erken Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor ve Ulu Cami'nin doğusunda, tarihi çarşı bölgesinde yer alıyor.

Güzergahın en önemli duraklarından Ulu Cami ise Bursa'nın Osmanlı başkenti kimliğini yansıtan en güçlü yapılardan birisi. Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılan cami, 20 kubbesi, hat sanatı ve mimari özellikleriyle Bursa'nın simge yapıları arasında yer alıyor.

Söğüt'ten başlayarak Bilecik, Yenişehir, Yarhisar, İnegöl ve Kestel üzerinden Bursa'ya ulaşan güzergah, böylece yalnızca bir askeri fetih hattını değil, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan Bursa'nın başkent oluşuna ve sonraki yüzyıllarda şekillenen kültürel mirasa kadar uzanan çok katmanlı bir tarihi ortaya koyuyor.

Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali'den Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye, Geyikli Baba ve Üftade Hazretleri'nden Bursa'nın erken Osmanlı mimarisini yansıtan cami, hamam ve külliyelere kadar uzanan eserler, Bursa'nın fetih yolculuğunun bugüne ulaşan somut izlerini oluşturuyor.

Kaynak: AA