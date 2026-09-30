Söğüt'te kooperatifin eski yönetimine 80 milyon açık iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde yapılan mali genel kurulun ardından hazırlanan bağımsız denetim raporunda usulsüzlükler tespit edildiği öne sürülerek eski yönetim hakkında Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kooperatif Başkanı Zafer Kurt, "Bağımsız dış denetçi 80 milyon açığın, 35 milyon mali verilerde de para kaybının olduğunu açıkladı" dedi.

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve gelen yeni yönetim, kooperatifin mali hesaplarını inceletmek üzere bağımsız dış denetçi görevlendirdi. Hazırlanan Yönetim Kurulu Sorumluluk Tespit Raporu'nda; karşılıksız çekler, dayanıksız virman ve fatura hareketleri ile kooperatife ait demirbaş ve araçların usulsüz kullanımı gibi çeşitli iddialar yer aldı. Mali tablolarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla eski yönetim kurulu üyeleri hakkında kooperatif vekilleri ve yönetimi tarafından Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatıldı.

"80 milyon açık ve 35 milyon mali verilerde para kaybı olduğu açıklandı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zafer Kurt, yaşanan mağduriyete dikkat çekerek şunları söyledi:

"2025 yılı mali genel kurulunda üyelerimizin desteğiyle biz bu yönetime talip olduk. Talip olduğumuz günden beri eski yönetimin yapmış olduğu açıklar, usulsüzlüklerden dolayı çok mağdur durumdayız. Biz bununla ilgili bağımsız dış denetçi tuttuk. Bağımsız dış denetçi 80 milyon açığın, 35 milyon mali verilerde de para kaybının olduğunu açıkladı. Biz bununla ilgili Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatımızın aracılığıyla birlikte suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar yapmış olduğumuz hiçbir fabrikada konuşmalarımızda kimseyle bir araya gelemiyoruz. Eski yönetimin yapmış olduğu bazı hareket ve tutumlardan dolayı kimse bizi muhatap almak istemiyordu. Ancak iyi niyetimizi göstererek çoğu fabrikanın zincirlerini kırdık, içeriye girdik. Çoğu fabrikacı bizi hoşgörüyle karşıladı, ekmeğini paylaştı. Şu anda eski yönetimin bırakmış olduğu borçtan dolayı kooperatifimiz, üyelerimiz ve esnaf mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin giderilmesini ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. Biz borçları biliyoruz ama paraların nereye gittiğini bilmiyoruz."

"Bahsedilen miktarlar sadece son 1 yıl için, geçmişe dönük 10 yıl incelenecek"

Kooperatif vekili Avukat İsmail Doğancan Çıra ise hukuki sürece dair yaptığı açıklamada, "Sınırlı Sorumlu Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi vekiliyim. 2025 yılı mali genel kurul sonrası eski yönetim hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Sorumluluk Tespit Raporu uyarınca sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Raporumuza göre ciddi bir açığın bulunduğu ve eski yönetimin sorumlu olduğu yönünde iddialarımız yer almaktadır. Konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Sorumluların en kısa sürede cezalandırılması ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hazırlanan bu rapor yalnızca 2025 yılı için düzenlenmiştir. Geçmişe dönük olarak kooperatifin 10 yıllık hesapları üzerinde inceleme yapılması için gerekli çalışmalar savcılık nezdinde yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı