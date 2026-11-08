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Bilecik Söğüt'te gençler helallik alıp harçlıkla askere uğurlandı

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Bilecik Söğüt'te gençler helallik alıp harçlıkla askere uğurlandı
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Söğüt'e bağlı Yakacık köyünde mevlit sonrası gençler büyüklerinin elini öperek helallik istedi, köylüler harçlık verdi. Bir asker adayı Ankara'daki birliğine teslim olacağını belirtti, törene Söğüt Kaymakamı ve İlçe Jandarma Komutanı da katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gençler dualarla askere uğurlanıyor.

Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde okutulan mevlidin ardından cami çıkışında asker adayının yakınları ve köy halkı meydanda bir araya geliyor.

Büyüklerinin elini öperek helallik isteyen asker adaylarına, köylüler de harçlık veriyor.

Köy muhtarı ve asker adayının babası Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, geleneksel asker uğurlamasının yıllardır devam ettiğini söyledi.

Köy camisinde okutulan mevlidin ardından tek sıra halinde dizildiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mevlidin ardından imamımız tarafından dışarıda duası yapılır. Gencimiz daha sonra büyüklerin ellerini öperek, helallik ister. Bu arada büyüklerimiz ve köylülerimiz de harçlık verir. Geçmiş nesillerimiz de geleneği sürdürmüşler, bizler de devam ettiriyoruz. Vatana asker gönderiyoruz, duygulandık. Ben, babam, dedem ve birçok köylümüz, bu şekilde askere uğurlandı."

Ankara'daki birliğine teslim olacağını dile getiren asker adayı İmran Yıldırım da vatan vazifesini yerine getireceği için gurur duyduğunu ifade etti.

Uğurlama törenine, Yıldırım'ın ailesi ve yakınları ile Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berat Gezer, MHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı Zeki Uyanık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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