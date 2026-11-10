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Bilecik jandarması Söğüt'te 43 öğrenciyle bayrak boyama etkinliği düzenledi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Söğüt Çaltı Köyü İlkokulu'nda 43 öğrenciyle bayrak boyama etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklara günün anlamı anlatıldı ve Atatürk'ün fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması vurgulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla öğrencilerle bayrak boyama etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Çaltı Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara günün anlam ve önemi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, 10 Kasım'ın yalnızca bir yas günü olmadığı, Atatürk'ün fikirlerinin, mücadele ruhunun, Cumhuriyet değerlerinin yeniden anılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanların rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı programda, 43 öğrenciyle bayrak boyama etkinliği yapıldı.

Kaynak: AA
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