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Bilecik'te hayırsever çiftin yaptırdığı 8 derslikli anaokulu açıldı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hayırsever Ülkü ve Orhan Karabuda çifti tarafından yaptırılan 8 derslikli anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, hayırsever Ülkü ve Orhan Karabuda çifti tarafından yaptırılan 8 derslikli anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ülkü ve Dt. Orhan Karabuda Anaokulunun açılış töreninde konuşan Vali Faik Oktay Sözer, örnek bir davranışı ortaya koyan Karabuda çiftine ve ailesine teşekkür etti.

Eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu ifade eden Vali Sözer, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki güçlü bir geleceğin temeli, çocuklarımızın nitelikli ve güzel eğitim ortamlarında yetişmesiyle atılır. Okul öncesi eğitim ise çocuklarımızın hayata attıkları ilk adımlarda çok önemli bir yere sahiptir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 8 derslikli anaokulumuz, çocuklarımızın güvenle eğitim göreceği, öğreneceği, keşfedeceği ve güzel hatıralar biriktireceği sıcak bir eğitim yuvası olacaktır. Bir çocuğun yetişmesine, öğrenmesine ve geleceğe hazırlanmasına vesile olan böylesine kıymetli bir eser, inanıyorum ki nesiller boyunca hayırla anılacak ve sevabı devam eden en güzel hayırlardan biri olacaktır."

Hayırsever Orhan Karabuda da okul yaptırma hayalini 90 yaşında gerçekleştirmenin hazzını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu okul inşallah gelecekteki çocuklarımıza, gençlerimize örnek olur ve okulun katkılarıyla yeni yatırımlarıyla sosyal yaşamda Söğüt kendi kendine yeter hale gelir inşallah." diye konuştu.

Vali Sözer, Karabuda çiftine eğitime katkılarından dolayı plaket verdi.

Konuşmaların ardından Vali Sözer ve Karabuda çifti ile ailesi okulun açılış kurdelesini kesti, derslikleri gezdi.

Açılışa, Kaymakam Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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