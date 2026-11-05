Bilecik Söğüt'te otomobil ambulansla çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bilecik Söğüt'te otomobil ambulansla çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik Söğüt'te otomobil ile ambulans çarpıştı; kazada sürücüler ve ambulanstaki bir kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Z.K. (22) yönetimindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Sırhoca köyü Gübretaş Maden İşletmesi mevkisinde C.Y. (62) idaresindeki 26 AJH 283 plakalı ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan E.E. (27) yaralandı.
Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA