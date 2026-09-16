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Bilecik Valisi Sözer üzüm hasadına katıldı

Bilecik Valisi Sözer üzüm hasadına katıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde üzüm hasadına katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde üzüm hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üreticilerle hasat yapan Sözer, daha sonra çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada hasat sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, il genelindeki 10 bin 107 dekar alanda yılda ortalama 8 bin 100 ton sofralık üzüm yetiştirildiğini belirtti.

Söğüt'te ise 3 bin dekar alanda yılda 2 bin 400 ton üzüm üretildiğini ifade eden Sözer, hasat döneminin bereketli olmasını diledi.

Kaynak: AA
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