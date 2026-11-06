Bilecik Söğüt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Zekeriya K. idaresindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Celal Y. yönetimindeki araçla sollama sırasında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Zekeriya K., diğer araç sürücüsü Celal Y. ve araçta bulunan Ezgi E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı