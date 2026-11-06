Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Söğüt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Söğüt'te iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyü istikametinde iki aracın sollama sırasında çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Zekeriya K. idaresindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Celal Y. yönetimindeki araçla sollama sırasında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Zekeriya K., diğer araç sürücüsü Celal Y. ve araçta bulunan Ezgi E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı
Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark