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Söğüt'te Motosiklet Sürücülerine 'Görünür Ol' Uyarısı

Söğüt'te Motosiklet Sürücülerine 'Görünür Ol' Uyarısı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Gündüzbey Yol Kontrol Noktası'nda 12 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş, trafik kuralları ve kazaları önlemek için reflektif yelek giyip görünür olmaları konusunda eğitim ve uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde motosiklet sürücülerine 'Reflektif Yelek Giy', 'Görünür Ol' uyarısı yapıldı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi tarafından Gündüzbey Yol Kontrol Noktasında motosiklet sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. Sabit trafik denetimi esnasında durdurulan 12 motosiklet sürücülerine motosiklet kazaları, güvenli sürüş, trafik kuralları ve 'Reflektif Yelek Giy', 'Görünür Ol' uyarısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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