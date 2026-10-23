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Bilecik Merkez ve Söğüt'te jandarma, velilere çocuk güvenliği semineri verdi

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Bilecik Merkez ve Söğüt'te jandarma, velilere çocuk güvenliği semineri verdi
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Bilecik Merkez ve Söğüt'te jandarma, veli toplantılarında çocuk güvenliği ve şiddet önleme konularını anlattı. Seminerlerde silahlı şiddet, tehlikeli maddeler ve aile içi iletişim ele alındı; velilere şüpheli durumlarda kurumlara başvurmaları hatırlatıldı.

Bilecik'te jandarma ekipleri velilere kritik uyarılarda bulundu.

Bilecik Merkez ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul kontrolü devriyesi kapsamında Vezirhan İlkokulu-Ortaokulu ile Çaltı İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen veli toplantılarına katıldı. 'Aile, Okul ve Jandarma El Ele, Çocuklarımız Güvenle Geleceğe' faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde, çocukların güvenliğinin sağlanması ve şiddet olaylarının önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler anlatıldı. Seminerlerde çocukların şiddete yönelmesine neden olabilecek risk faktörleri, silahlı şiddet olaylarının önlenmesi ve çocukların silahlar ile tehlikeli maddelerden uzak tutulmasının önemi ele alındı. Aile içi iletişimin çocukların gelişimindeki rolüne de dikkat çekilirken, çocukların davranışlarında meydana gelebilecek olumsuz değişikliklerin erken fark edilmesinin önemi vurgulandı.

Veliler ve öğretmenlere şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Gerçekleştirilen faaliyetle çocukların güvenliğinin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve aile, okul ile jandarma arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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