Şebinkarahisar Haberleri - Şebinkarahisar Haber - Haberler

Meral Akşener, Giresun'da: "Cumhur İttifakı'nın Küçük Ortağı Çıktı Dedi Ki 'Bedenlerine Mermi Girecek'. Demek Ki Sinan Ateş Böyle Katledildi"

Meral Akşener, Giresun'da: "Cumhur İttifakı'nın Küçük Ortağı Çıktı Dedi Ki 'Bedenlerine Mermi Girecek'. Demek Ki Sinan Ateş Böyle Katledildi"

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