Giresun'da Emniyet Kemeri Simülasyonu ile Kaza Bilinci Artırıldı
Şebinkarahisar'da gerçekleştirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında, vatandaşlar emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile deneyimledi. Jandarma trafik timleri eğitim vererek kaza anlarında emniyet kemerinin sağladığı güvenliği gösterdi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla test etti.
İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve Türkiye genelinde uygulanan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına ait eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ilçe merkezinde tanıtıldı.
Jandarma trafik timlerince eğitim tırında vatandaşlara bilgi aktarıldı.
Simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemeri takılıyken ve takılı değilken yaşanabilecek kaza anlarını deneyimledi.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel