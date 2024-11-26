Üye Girişi
Haberler
Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı

 BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Giresun'da Heyelan Sonrası Kapalı Yol Ulaşıma Açıldı

Giresun'da Heyelan Sonrası Kapalı Yol Ulaşıma Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası, Karayolları ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli- Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan yola kayan toprak ve kaya parçaları, Karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kara yolu trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
img

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
img

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
img

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Young Boys Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Young Boys Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ CANLI) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Sporting Lisbon Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lisbon Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzincan okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması)? Bayern Münih PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Brest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Brest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BARCELONA BREST maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.