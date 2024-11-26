Giresun'da Heyelan Sonrası Kapalı Yol Ulaşıma Açıldı
Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası, Karayolları ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli- Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan yola kayan toprak ve kaya parçaları, Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kara yolu trafiğe açıldı.