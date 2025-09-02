Şebinkarahisar'da Çöp Toplama Alanında Yangın Çıktı

Haberler

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında akşam saatlerinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü.

Yangının ardından çöp toplama alanında iş makineleri yardımıyla düzenleme çalışması yapıldı.

