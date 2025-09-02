Şebinkarahisar'da Çöp Toplama Alanında Yangın Çıktı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında iş makineleri ile düzenleme çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel