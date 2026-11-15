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Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil tırın dorsesine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımı Akçaağıl Köprüsü mevkisinde otomobil, tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı; sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

S.Y. yönetimindeki 58 AHG 369 plakalı otomobil, Suşehri- Şebinkarahisar yol ayrımı Akçaağıl Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.Y. ile araçta bulunan oğlu T.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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