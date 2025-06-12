Jandarma Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Şebinkarahisar'da Kutlandı

Jandarma Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Şebinkarahisar'da Kutlandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara jandarmanın görevleri tanıtıldı ve çeşitli tatbikatlar gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde jandarma teşkilatının 186.'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca kent meydanında organize edilen etkinlikte, tanıtım stantlarını ziyaret eden vatandaşlara jandarmanın görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiler verildi.

Rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirilen etkinlikte, narkotik ve bomba arama köpekleri de hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma teşkilatına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
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