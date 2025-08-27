Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası rastgele açılan ateşle yaralanan damat Ali K., hastanede yaşamını yitirdi. Silahı ateşlediği öne sürülen yenge F.K. gözaltına alınırken, evinde 2 ruhsatsız tabanca bulundu. F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

EVLERİNE UĞURLANIYORLARDI

Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

YENGE GÖZALTINDA

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan yengenin ilk ifadesinde "Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.