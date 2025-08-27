Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası rastgele açılan ateşle yaralanan damat Ali K., hastanede yaşamını yitirdi. Silahı ateşlediği öne sürülen yenge F.K. gözaltına alınırken, evinde 2 ruhsatsız tabanca bulundu. F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.
EVLERİNE UĞURLANIYORLARDI
Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.
YENGE GÖZALTINDA
Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan yengenin ilk ifadesinde "Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.