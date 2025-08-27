Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

EVLERİNE UĞURLANIYORLARDI

Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

YENGE GÖZALTINDA

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan yengenin ilk ifadesinde "Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.