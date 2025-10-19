Şebinkarahisar'da Sonbahar Renk Cümbüşü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverengi tonlarını sergileyerek ziyaretçileri kendine çekiyor. Özellikle Öksürük tepesi ve Ovacık köyü çevresindeki ormanlık alanlar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için ideal bir mekân haline geldi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü.
İlçenin yüksek kesiminde yer alan ağaçlar sarı, turuncu ve kahverenginin en güzel tonlarını ziyaretçilerine sergiliyor.
Öksürük tepesi ile Ovacık köyü çevresindeki ormanlık alanlar, sonbahar renklerini görüntülemek isteyen fotoğrafçılar ve doğaseverleri ağırlıyor.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel