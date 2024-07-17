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Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü

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Ankara, Yozgat, Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleri ile Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı. Giresun'daki yağış sonucu ise Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Asarcık köyü mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Yozgat'ta da, kent merkezinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

Ankara, Giresun, Bolu ve Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde 4 kentten sağanak yağış haberleri geldi.

ANKARA

Ankara'da, öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı. Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu. Alucra'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle kırılan bir ağaç çevredeki işyerine zarar verdi. Şebinkarahisar'da ise kısa süreli sağanak sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Bu sırada esnaf, dükkanlara su girmesini önlemeye çalıştı.

Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü

KARA YOLUNDA TOPRAK KAYDI

Yağış sonucu Şebinkarahisar- Dereli kara yolunun Asarcık köyü mevkisinde ise toprak kayması meydana geldi. Trafiğe bir süre kapalı kaldıktan sonra Karayolları ekiplerince ulaşıma açılan yoldaki çalışmalar sürüyor.

BOLU

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dodurga, Vakıfaktaş, Kavallar ve Kacık köylerinin yakınlarından geçen derelerde oluşan taşkınlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde ise toprak kayması yaşandı. Özel İdare ekiplerince yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.

Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü

YOZGAT

Yozgat'ta, kent merkezinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı vatandaşların tıkanan mazgalları açmaya çalıştıkları görüldü.

Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü

Kaynak: AA / Güncel

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