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Giresun'un Şebinkarahisar'ında Yaban Keçileri Kara Yolunda Görüntülendi

Giresun'un Şebinkarahisar'ında Yaban Keçileri Kara Yolunda Görüntülendi
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Doğal güzelliklere sahip Şebinkarahisar ilçesinde, yaban keçileri kara yolunda gezinti yaparken görüntülendi. Bölge, yaban hayatı ile ilgilenenlerin ilgisini çekiyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kara yolunda yaban keçileri görüntülendi.

Doğal güzelliklere sahip Şebinkarahisar, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Dağlık alanlarda gezinen yaban keçileri, Şebinkarahisar-Alucra kara yolunda görüntülendi.

Yaban keçileri kara yolunda bir süre bekledikten sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Kara yolunda daha önce de görüntülenen yaban keçileri, bölgede yaşayanların ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel

Şebinkarahisar giresun Güncel Yaşam Dünya Çevre Doğa

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