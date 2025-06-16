Şebinkarahisar’da Mor Çiçekler Çayırları Renklendirdi

Şebinkarahisar’da Mor Çiçekler Çayırları Renklendirdi
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde açan mor çiçekler, kara yolu güzergahında büyüleyici manzaralar oluşturdu. Doğa tutkunları bu görselliği fotoğraflamak için bölgeye ilgi gösteriyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mor çiçekler çayırları renklendirdi.

İlçeden Sivas'a ulaşım sağlanan kara yolu güzergahındaki çayırlarda açan mor çiçekler, görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Kılıçkaya Barajı'nın oluşturduğu manzaraya ayrı bir güzellik katan çiçekler, güzergahta seyahat edenlerin dikkatini çekiyor.

Bazı doğa tutkunları, yılın bu zamanlarında oluşan görselliği fotoğraflamak için bölgeye ilgi gösteriyor.

Kaynak: AA / Orhan Kılınç - Güncel
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