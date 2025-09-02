Giresun'da Çöp Toplama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İlçeye bağlı Bülbül Mahallesi'ndeki çöp toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel