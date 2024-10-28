Üye Girişi
Haberler

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Şebinkarahisar'da Doğa Sporları Kulübü tarafından yürüyüş düzenlenirken, Espiye'de 'Cumhuriyet ve Atatürk' temalı resim sergisi açıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ve Espiye ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Şebinkarahisar ilçesinde Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) tarafından, Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Şaplıca ile Bayhasan köyleri arasındaki 15 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüşe 55 sporcu katıldı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, katılımcılara teşekkür ederek, "Rotamız tarihi ve doğasıyla eşsiz bir rota. Bu faaliyetin bir diğer anlam ve önemi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması olması. Müthiş bir yürüyüştü." dedi

Espiye ilçesinde ise "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisi açıldı.

Hükümet Meydanı'nda organize edilen sergide, 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında, Hükümet Konağı bahçesine de çeşitli meyve fidanları dikildi.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Şebinkarahisar Kültür Sanat Etkinlikler giresun Güncel Espiye Yaşam Doğa Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.