Şebinkarahisar'da Sağanak Yağış Hasara Yol Açtı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle yollarda hasar meydana geldi. Şebinkarahisar-Alucra kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı ve köy yollarında heyelanlar sonucu hasar oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak, yollarda hasara sebep oldu.
Şebinkarahisar- Alucra kara yolunun Balcana köyü mevkisinde sağanak sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.
İlçeye bağlı köy yollarında heyelanlar sonucu hasar oluştu.